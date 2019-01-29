РИАМО - 29 янв. В подмосковном Воскресенске прошла ярмарка «Сделано в Подмосковье», на ней можно было приобрести мясо, рыбу, мед, игрушки, товары для дома и одежду, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«С 21 по 27 января в городе Воскресенске Московской области прошла ярмарка «Сделано в Подмосковье» на площади перед ТК «Центральный» по адресу: улица Советская, 3Б. Данная ярмарка очень порадовала жителей и гостей города на минувшей неделе», - говорится в сообщении.

Производители Подмосковья и других регионов России представили широкий ассортимент промышленных и продовольственных товаров, качественной мясной и рыбной продукции, выпечки и кондитерских изделий, меда, товаров для здорового образа жизни, детских игрушек, товаров для дома, детской, мужской и женской одежды отечественного производства, обуви и кожгалантереи.

На ярмарке в специально обозначенных отделах с вывесками «Здесь обслуживают по социальным картам «Ярмарка» по спецкартам обслуживались малоимущие слои населения. За время работы ярмарки было произведено более 1,5 тысяч покупок по данным картам.

«Жители и гости города были приятно удивлены, что ярмарка стала не только местом, где можно приобрести качественные товары по доступным ценам, но и настоящим веселым, красивым и праздничным мероприятием в русских традициях», - добавляется в материале.

Главной особенностью ярмарки стала насыщенная культурно-массовая программа: дегустации, розыгрыши призов, концертные программы от творческих коллективов города. Кульминацией стал розыгрыш суперприза– планшета, который достался жительнице Воскресенска Нине Борисовне.

Ярмарка была организована ПО «Центральное» Воскресенского РАЙПО при поддержке администрации Воскресенского района, управления культуры администрации Воскресенского района и ДК «Юбилейный».