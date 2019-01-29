РИАМО - 29 янв. По итогам работы за 2018 год в ГКУ МО «ЦЗН Раменского муниципального района и городского округа Жуковский» подано 11,1 тысячи заявлений граждан о предоставлении государственных услуг в сфере занятости, говорится в сообщении пресс-службы центра.

«Самыми популярными услугами оказались: содействие в поиске подходящей работы – 2092 заявления; информация о положении на рынке труда – 6396 заявлений; профессиональная ориентация – 1608 заявлений. 79% всех заявленных вакансий составляют рабочие профессии», – отмечается в сообщении.

По Раменскому району в отчетном периоде признано безработными 967 человек. Трудоустроено 1262 жителя Раменского района (88,75% по отношению к 2017 году), из них по направлению Центра занятости 605 человек (107,8% по отношению к 2017 году).

По городскому округу Жуковский в отчетном периоде признано безработными 274 человека. Трудоустроен 341 житель городского округа Жуковский (64,6% по отношению к 2017 году), из них по направлению Центра занятости 180 человек (109,8% по отношению к 2017 году).

По городскому округу Бронницы за год признано безработными 134 человека. Всего за 12 месяцев 2018 года за предоставлением государственных услуг в Центр занятости обратился 901 житель города Бронницы (137,3% к соответствующему периоду 2017 года), в том числе за содействием в поиске подходящей работы – 244 человека (80,8% к соответствующему периоду 2017 года), за услугой по профессиональной ориентации 173 человека (86,9% к соответствующему периоду 2017 года).