РИАМО - 29 янв. По результатам открытых торгов для размещения вендинговых аппаратов планируется передать в аренду 40 объектов недвижимости, принадлежащих на праве хозяйственного ведения ГУП «Мострансавто», аукционы проведут в феврале, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Среди лотов – площади от 1 до 1,5 квадратных метров на территории автовокзалов и автостанций, диспетчерских пунктов, административных корпусов, профилактория и здания физкультурно-оздоровительного комплекса. Начальный размер ежемесячной арендной платы варьируется от 1585 до 2766 рублей. Срок действия договоров – 11 месяцев», – говорится в сообщении.

Аукционы состоятся 5 февраля (заявки принимаются до 1 февраля), 8 февраля (заявки принимаются до 6 февраля), 13 февраля (заявки принимаются до 11 февраля), 18 февраля (заявки принимаются до 14 февраля), 21 февраля (заявки принимаются до 19 февраля).

Объекты располагаются в различных населенных пунктах Московской области: в Волоколамске, Щелкове, Подольске, Балашихе, Можайске, Ногинске, Дмитрове и других.

«Вендинговые автоматы будут установлены таким образом, чтобы не мешать проходу пассажиров. В торговых аппаратах жители и гости Подмосковья смогут приобрести необходимые товары: напитки, закуски и так далее. Это поможет сделать пребывание пассажиров на объектах транспортной инфраструктуры более комфортным», – уточняется в материале.

С подробной информацией о начальной цене и условиях участия в аукционе можно ознакомиться на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов: torgi.gov.ru. Заявки на участие в аукционах принимаются по адресу: Москва, улица Осенняя, дом 11, кабинет 510 (телефон: 8(499)277-17-47 (добавочный 1536) по предварительной записи.