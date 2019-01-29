РИАМО - 29 янв. Молочную продукцию производства ООО «Милка-ДВ» выявили в торговом обороте, компания не работает по заявленному адресу, продукция может быть опасной в эпидемиологическом отношении, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Управление Роспотребнадзора по Московской сообщает о выявлении в обороте фальсифицированной молочной продукции, производства ООО «Милка-ДВ», адрес места нахождения: Приморский край, Надеждинский район, поселок Тавричанка, улица Квартальная, дом 8, квартира 69», — говорится в сообщении.

Было установлено, что предприятие деятельность не осуществляет, по указанному адресу расположен жилой дом.

Продукция данного предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» и «О безопасности пищевой продукции» по показателям фальсификации, производится неизвестными лицами в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызывать пищевое отравление.