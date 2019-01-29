РИАМО - 29 янв. Порядка 50 пунктов обогрева развернули на полигонах гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

В гвардейской танковой армии ЗВО в связи с понижением температуры окружающей среды и сложными погодными условиями в соединениях и воинских частях Московской, Нижегородской, Смоленской и Ивановской областях принимаются дополнительные меры по предотвращению простудных заболеваний и случаев обморожения среди военнослужащих.

«На полигонах танковой армии развернуто около 50 пунктов обогрева, где военнослужащие могут получить горячий чай и бутерброды», – отмечается в материале.

При выходе автотранспорта для перевозки личного состава из парков осуществляется обязательный контроль функционирования штатных систем отопления.