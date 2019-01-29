РИАМО - 29 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новые правила продажи натуральных молочных продуктов, теперь продавать их необходимо с пометкой «без заменителя молочного жира», поправки могут вступить в силу с 1 июля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Медведев подписал постановление, по которому в России вводятся новые правила продажи молока и молочных продуктов.

«Согласно этому постановлению, молочные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что это продукты без заменителя молочного жира», – уточнил премьер-министр.

Он отметил, что покупатель имеет право знать, что он приобретает. В настоящее время производители молока и молочных продуктов часто используют в продукции растительные жиры – их добавление позволяет увеличить срок хранения и снижает себестоимость.

«То есть, там есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и, скажем по-честному, не все хотят эти продукты покупать», – подчеркнул Медведев.

По его словам, данные нововведения позволят россиянам обращать внимание на более натуральные продукты и делать свой выбор в пользу качества или небольшой цены.

Предполагается, что новые правила продажи молока и молочных продуктов будут введены в России с 1 июля 2019 года.