РИАМО - 29 янв. Перекрытие и ограничение движения транспорта в связи со строительством Кожуховской линии метрополитена на улице Дворникова и проезде Энтузиастов продлятся до 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Полное перекрытие на улице Дворникова от дома 5А по проезду Энтузиастов до дома 9А, строение 3 по улице Дворникова с 25 января по 31 мая круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Также движение ограничат на участке проезда Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова на одной полосе с организацией приоритетного права проезда с 25 января по 31 мая круглосуточно.