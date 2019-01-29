РИАМО - 29 янв. Учитель физкультуры одной из школ в Химках спровоцировала первоклашек своими высказываниями на избиение одноклассника, сейчас она написала заявление об уходе, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Понедельник. Вечер. Химки. ЧП в школе. Учитель физкультуры чудовищно выразилась на уроке по отношению к своему ученику, спровоцировав первоклашек на жесткое обращение по отношению к однокласснику. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой», - написала Мишонова в Instagram.
Она отметила, что вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным разбиралась в этом происшествии.
«Были в школе, разговаривали с директором, учителем. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла объяснить, почему она так сказала... Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от нее на уроках часто. Директор школы сообщила, что учительница написала заявление об уходе», - уточнила детский омбудсмен.
Она добавила, что навестила семью пострадавшего мальчика. Родители подавлены, хотя и получают мощную поддержку родительского сообщества, а мальчик держится молодцом.
«В ближайшее время с ним начнет работать психолог. Мы готовы оказывать семье всестороннюю поддержку и сделать все для того, чтобы нивелировать все негативные последствия случившегося», - заключила Мишонова.
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Понедельник. Вечер. Химки. ЧП в школе. Учитель физкультуры чудовищно выразилась на уроке по отношению к своему ученику, спровоцировав первоклашек на жесткое обращение по отношению к однокласснику. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой. Мы вместе с Главой го Химки Дмитрием Волошиным @dmitry__voloshin разбирались в этом происшествии. Были в школе, разговаривали с директором, учителем. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла объяснить, почему она так сказала... Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от нее на уроках часто. Директор школы сообщила, что учительница написала заявление об уходе. Мы навестили и семью пострадавшего мальчика. Родители Вани ,конечно, подавлены, хотя они получают мощную поддержку родительского сообщества. Малыш держится молодцом. В ближайшее время с ним начнет работать психолог. Мы готовы оказывать семье всестороннюю поддержку и сделать все для того, чтобы снивелировать все негативные последствия случившегося. #детскийомбудсменмо #будниуполномоченного #нашеподмосковье #химки #берегитедетей #нашидетимо #травлинет
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