РИАМО - 29 янв. Учитель физкультуры одной из школ в Химках спровоцировала первоклашек своими высказываниями на избиение одноклассника, сейчас она написала заявление об уходе, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«Понедельник. Вечер. Химки. ЧП в школе. Учитель физкультуры чудовищно выразилась на уроке по отношению к своему ученику, спровоцировав первоклашек на жесткое обращение по отношению к однокласснику. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой», - написала Мишонова в Instagram.

Она отметила, что вместе с главой Химок Дмитрием Волошиным разбиралась в этом происшествии.

«Были в школе, разговаривали с директором, учителем. Все вопиющие факты, к сожалению, подтвердились. Учитель так и не смогла объяснить, почему она так сказала... Более того, выяснилось, что такие фразы дети слышали от нее на уроках часто. Директор школы сообщила, что учительница написала заявление об уходе», - уточнила детский омбудсмен.

Она добавила, что навестила семью пострадавшего мальчика. Родители подавлены, хотя и получают мощную поддержку родительского сообщества, а мальчик держится молодцом.

«В ближайшее время с ним начнет работать психолог. Мы готовы оказывать семье всестороннюю поддержку и сделать все для того, чтобы нивелировать все негативные последствия случившегося», - заключила Мишонова.

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