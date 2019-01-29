РИАМО - 29 янв. До конца 2019 года планируется завершить благоустройство общественных территорий в Коломне, Зарайске, Дубне и Сергиев Посад, которые вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». Министр благоустройства региона Михаил Хайкин выделил наиболее масштабные проекты на 2019 год по благоустройству общественных территорий — это Коломна, Зарайск, Дубна, Сергиев Посад.

«В 2018 году эти четыре города Московской области вошли в число победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Общая сумма софинансирования из федерального бюджета реализации проектов составила 250 миллионов рублей», – заявил Хайкин.

Он добавил, что для данных территорий разработаны проекты, благоустройство которых планируют завершить до конца 2019 года.

«Также наиболее яркие проекты зон отдыха на 2019 - это зона отдыха с лыжероллерной трассой в Можайске, благоустройство береговой зоны пруда Чернавка в Раменском и продолжение уже начатой зоны отдыха в Бронницах (пешеходная зона вдоль берега реки Кожурновка)», – отметил Хайкин.

Основные задачи, которые обозначил губернатор в своем обращении перед министерством благоустройства на 2019 год, – это создание новых парков, создание новых зон притяжения для жителей, благоустройство дворовых территорий, а также наведение порядка на вылетных магистралях.

В 2019 году предусмотрено благоустроить не менее 1360 дворовых территорий, на это выделяется 1,2 миллиарда рублей, также планируется установить 246 игровых площадок, привести в порядок 15 парков.