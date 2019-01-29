РИАМО - 29 янв. Результатами благоустройства столицы за 2018 год остались довольны 80% москвичей - участников проекта «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра города.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в прошлом году комплекс городского хозяйства продолжал системную работу по наведению порядка на улицах и площадях, во дворах и парках, а также занимался обеспечением бесперебойной работы городской инфраструктуры.

«В 2018 году в столице благоустроили 23 улицы и городские территории. Это Лесная улица и прилегающие к ней переулки, участок у главного входа ВДНХ, новый вход в парк Горького со стороны Ленинского проспекта, переулки Замоскворечья и Ивановской горки в Китай-городе, площадь у станции метро «Улица 1905 года» и территория Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова», - говорится в сообщении.

В прошлом году работы провели и в 82 зеленых зонах. Среди знаковых объектов — парк 50-летия Октября, парк имени Святослава Федорова, парк технических видов спорта в Печатниках, парки «Митино», «Вагоноремонт» и «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы и парк в районе Южное Бутово.

Кроме того, в столице продолжили развитие проекта по созданию единой системы пешеходной навигации на русском и английском языках. Над его реализацией работают с 2013 года.

«За это время в Москве установили 83,4 тысячи домовых указателей (в 2018 году — 14,6 тысячи) и 11,1 тысячи отдельно стоящих городских указателей (в 2018 году — 2,4 тысячи). Планируется, что в 2019-м в городе появится еще 18 тысяч домовых указателей», - уточняется в материале.