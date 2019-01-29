РИАМО - 29 янв. Депутатский корпус будет доводить наказы жителей Подмосковья до исполнительной власти и поддерживать их на законодательном уровне, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев прокомментировал обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.

«Обращение губернатора, по сути, стало программным выступлением, в котором обозначены основные векторы работы правительства Московской области на очередную пятилетку. На мой взгляд, затронуты очень важные темы, в частности здравоохранение и образование», – сказал Жигарев.

Он отметил, что поставлены задачи на удовлетворение потребностей граждан по получению качественной медицинской помощи, своевременному обеспечению лекарственными средствами, в том числе, посредством индивидуальных закупок.

«По части образования – только в апреле в Московской области будет заложено строительство 49 школ, что, безусловно, позволит решить вопрос нехватки мест и обучения во вторую смену, а также улучшить качество предоставления образовательных услуг в целом», – добавил зампред.

Поставлены задачи и в сфере экологии, отметил он. Строительство заводов по переработке мусора будет способствовать ликвидации ряда свалок на территории области.

«В свою очередь мы, как депутатский корпус, всячески будем оказывать содействие в решении проблем посредством доведения наказов жителей до исполнительной власти и оказания всяческой поддержки в их решении, в том числе на законодательном уровне», – заключил Жигарев.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».