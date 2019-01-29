РИАМО – 29 янв. На участке улицы Сталеваров на востоке столицы ограничили движение для автотранспорта до 5 апреля, здесь будут прокладывать инженерные сети, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: улица Сталеваров в районе дома 100, корпус 1 по шоссе Энтузиастов. Период: с 29 января по 5 апреля», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что на одной полосе будет организовано приоритетное право проезда.