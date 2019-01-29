РИАМО – 29 янв. «Группа ГАЗ» подписала контракт с ГУП «Мосгортранс» на поставку 497 автобусов производства Ликинского автобусного завода для обновления транспортного парка столицы, автобусы вместимостью от 75 до 200 человек предназначены для маршрутов с различной интенсивностью пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В соответствии с контрактом автобусы будут поставлены в столицу до конца апреля 2020 года.

«Ликинский автобусный завод «Группы ГАЗ» поставит в Москву 437 автобусов особо большого класса и 60 автобусов среднего класса марки ГАЗ. Машины оснащаются современными двигателями семейства ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-5», автоматической коробкой передач, системой ABS, гидроусилителем руля, оборудованием ГЛОНАСС. Салон укомплектован системами видеонаблюдения, системой пожаротушения, антивандальными сиденьями и мультимедийными системами информирования пассажиров, а также системой «Говорящий город» для слабовидящих пассажиров», – отмечается в сообщении.

Кроме того, здесь будет система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей), которая позволяет сократить время посадки/высадки пассажиров. Для маломобильных пассажиров установлены механические аппарели и кнопки связи с водителем.

«В салоне также размещены мультимедийная система и экраны для демонстрации видеоконтента, зарядные устройства USB, обеспечивается доступ в интернет через WI-FI. Современная мультиплексная система в автоматическом режиме контролирует работу более 300 параметров и обеспечивает полную диагностику всех систем и агрегатов автобуса с возможностью передачи данных в парк», – добавляется в сообщении.

Экстерьер и интерьер автобусов ЛиАЗ, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по комфорту и эргономике.

«Низкопольный городской автобус ГАЗ длиной 9,5 метров позволяет оптимизировать затраты на обслуживание маршрутов с невысоким пассажиропотоком, а также существенно сократить стоимость обслуживания машины. Общая пассажировместимость составляет 75 человек. Сочлененный низкопольный городской автобус длиной 18,8 метров предназначен для обслуживания маршрутов с интенсивным пассажиропотоком», – уточняется в материале.

Общая пассажировместимость такого автобуса – до 200 человек.

«Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) – ведущий производитель автобусов большого и особо большого классов, с долей на рынке – 60%. Первый автобусный завод в РФ, начавший выпуск низкопольных автобусов, газовых автобусов, автобусов «Евро-5» и разработавший несколько поколений электробусов», – заключается в сообщении.