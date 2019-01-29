РИАМО - 29 янв. Эксперты Государственной Третьяковской галереи подтвердили подлинность картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи, украденной из музея 27 января и найденной на следующий день, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

Директор департамента музеев министерства культуры России Владислав Кононов отметил, что специалисты Третьяковской галерее в составе семи человек (главный хранитель, ученые, реставраторы) оценили состояние картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи при помощи мобильной лаборатории, включающей микроскоп, ультрафиолет и иные технические средства.

«Никаких сомнений в подлинности картины у специалистов нет, все попытки представить, что оригинал за время отсутствия заменен подделкой – чистой воды инсинуация. Специалистами также обнаружены незначительные повреждения в виде потертостей, которые, вероятно, возникли в ходе варварской транспортировки картины похитителем», – заявил Кононов.

Он уточнил, что передача картины правоохранительными органами состоится 30 января с участием директора Государственной Третьяковской Зельфиры Трегуловой, руководителя Русского музея Владимира Гусева.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

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Картина «Ай-Петри. Крым» была написана 1890-х годах. Она хранится в Русском музее Санкт-Петербурга, в Москву ее привезли на выставку Архипа Куинджи. В экспозиции Третьяковской галереи - более 180 произведений Куинджи.

На выставке, помимо работ из коллекции Третьяковской галереи и Русского музея, представлены произведения из 19 крупнейших региональных собраний, а также из музеев Азербайджана, Белоруссии и из одной частной коллекции. Выставка открылась 6 октября 2018 года и продлится до 17 февраля.