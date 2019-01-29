РИАМО - 29 янв. Общественная наблюдательная комиссия столицы обратилась с просьбой проверить качество организации питания в изоляторе временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу Москвы к исполняющему обязанности прокурора города Олегу Манакову, сообщил РИАМО ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

«Я направил обращение к исполняющему обязанности прокурора города Москвы Олегу Манакову в связи с тем, что в ИВС по СВАО ГУ МВД РФ по Москве к нам обратились подозреваемые, которые заявили, что резко ухудшилось качество питания (по сравнению – ред.) с прошлым годом. Ранее мы отмечали только положительное качество питания в ИВС и всегда ставили его в пример. Но с этого года оно почему-то изменилось», - сказал Мельников.

Он добавил, что прокуратуре необходимо выяснить причины ухудшения питания и исправить недочеты в системе.