РИАМО – 29 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области в минувшие выходные помогли 13 пенсионерам справиться с последствиями обильного снегопада, были очищены кровли и тропинки, ведущие к частным домам, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В городском округе Чехов активными участниками акции стали инспекторы местного территориального отдела Госадмтехнадзора. На улице Речной тупик сотрудники надзорного органа помогли одинокой труженице тыла, 93-летней Екатерине Петровне Уколовой, которая прошла Великую Отечественную войну, а также является вдовой героя ВОВ. Инспекторы очистили от снега и наледи дорожки, ведущие к дому, подходы к сараю, хозяйственным постройкам, а также кровлю. Помощь оказывается пенсионерке уже на протяжении года», – отмечается в сообщении.

Лучшей наградой инспекторам стали теплые слова пенсионерки, которая поблагодарила участников акции за такую простую и очень своевременную помощь. Инспекторы пожелали Екатерине Петровне крепкого здоровья и пообещали еще не раз ее навестить.

«На помощь нуждающимся вышли и сотрудники отдела №15 Госадмтехнадзора по городскому округу Люберцы помогли 82-летней жительнице деревни Мотяково Раисе Егоровне. <…> В силу своих ограниченных возможностей она не может должным образом ухаживать за своим домом. Прошедшие обильные снегопады сделали непреодолимым для пенсионерки препятствием ступени от тротуара по улице Никольской к ее калитке, засыпали сугробами двор. Инспекторы отдела расчистили от снега и наледи ступени, подход к дому. Раиса Егоровна выразила благодарность участникам акции», – перечисляется в материале.

На территории городского округа Ликино-Дулево благотворительная акция прошла в деревне Давыдово на улице Железнодорожная, дом 1. Инспекторы территориального отдела №13 очистили от снега дворовую и прилегающую территорию к дому коренной жительницы станции «Давыдово» Галины Артемовны Сазоновой.

Ветеран труда, заслуженный работник железной дороги пояснила, что помощь от работников Госадмтехнадзора особенно важна для пожилых людей, которые уже не могут справиться с тяжелыми нагрузками.

«Инспекторы Госадмтехнадзора, с большим желанием и радостью, очистили от снега площадку перед домом, тропинку, ведущую к крыльцу, ступени, устранили образовавшееся скопление снега с кровли, запасли Галину Артемовну дровами», – заключается в сообщении.