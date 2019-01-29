РИАМО – 29 янв. В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ в Москве продолжаются реставрационные работы, в настоящее время в зданиях комплекса расчищают декоративные элементы 1939 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Качество работ контролируют специалисты Мосгорнаследия.

«Павильон «Азербайджан», безусловно, является одним из украшений ВДНХ. Его главная особенность – сохранившиеся интерьеры 1939 года. В отличие от остальных павильонов он избежал полной реконструкции 1954 года. Сейчас реставраторы уже раскрыли исторические световые плафоны, фрагменты покраски лепнины и мраморный цоколь. Отдельно идут технологические исследования по покраске карнизов, обрамлений проемов и капителей», – сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он уточнил, что также продолжается расчистка ажурного обрамления арки, условно разделяющей два этапа строительства.

«Все работы планируется завершить к июлю этого года», – подчеркнул Емельянов.

Работы в восьми экспозиционных залах включают реставрацию кирпичной кладки стен и декоративных элементов, воссоздание и реставрацию мраморного пола, воссоздание утраченных порталов, окон и дверей, реставрацию световых плафонов на потолке, фонарей и мраморной облицовки пилястр и цоколя.

«Павильон «Азербайджан» построили в 1939 году. Эксперты называют его типичным образцом сталинской эклектики. Авторы архитектурного проекта С.А. Дадашев и М.А. Усейнов получили Сталинскую премию II степени», – добавляется в сообщении.

В 1966 году павильон полностью закрыли фальшфасадом с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»).

«В результате исторический облик здания, признанного объектом культурного наследия федерального значения, был скрыт от глаз посетителей выставки на несколько десятилетий. Когда в апреле 2014 года павильон частично демонтировали, гостям ВДНХ открылся центральный фасад 1939–1954 годов, украшенный этническими майоликовыми узорами и советской символикой», – перечисляется в материале.

До мая специалистам предстоит завершить входную группу, установить скульптуры и две чаши фонтанов. Основные работы по реставрации фасадов уже окончены.

«Цветовое решение интерьеров перекликается с внешним оформлением здания – везде использованы яркие синие, зеленые, бордовые цвета с бронзовой краской», – резюмируется в материале.