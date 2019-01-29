РИАМО – 29 янв. Церемония открытия выставки «Образы огня в христианском искусстве» состоится в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 6 февраля в 17:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

«На выставке будет представлено около 60-ти произведений иконописи, декоративно-прикладного искусства, деревянной скульптуры, графики и книжности, где в разном контексте присутствует изображение огня. Это сюжеты Ветхого завета, евангельской истории, житий святых и сказаний о чудотворных иконах, иллюстрации апокалипсиса, сложные аллегорические сюжеты», – говорится в сообщении.

Огонь играет ключевую роль он в христианстве: в священном писании насчитывается более 400 эпизодов, в которых упоминается огонь. Огонь – один из основных элементов сакрального пространства христианского храма: от пламени свечи до одного из главных христианских чудес – ежегодного сошествия Благодатного огня. Разнообразие смыслов и значений его огромно: огонь жертвенный, чудесный, карающий, огонь адского пламени, огонь как символ присутствия Божия.

Событием станет показ росписей утраченной Воскресенской церкви города Пучеж. Это фрагменты фресок, снятые в советское время со стен храма, который в 1950-е был безвозвратно утрачен при строительстве Горьковской гидроэлектростанции.

Экспонаты для выставки в музее имени Андрея Рублева предоставили государственная Третьяковская галерея, Музей русской иконы, собрание икон при поддержке фонда апостола Андрея Первозванного и частные коллекционеры.

К выставке приурочена культурно-образовательная программа, включающая кураторские экскурсии, лекции, детское творческое занятие.

Выставка «Образы огня в христианском искусстве» продлится до 14 апреля текущего года.