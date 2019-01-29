РИАМО - 29 янв. Карантин по бешенству животных объявили на территории рабочего поселка Ильинский в Раменском районе Подмосковья, соответствующее постановление губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО.

«Установить с даты подписания (28 января – ред.) настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: поселок Ильинский городского поселения Ильинский Раменского района Московской области», – говорится в тексте документа.

Карантин установили от северной границы села Зюзино сельского поселения Вялковское до восточной границы села Игумново городского поселения Кратово, далее до южной границы деревни Дурниха сельского поселения Софьинское, далее до западной границы деревни села Верхнее Мячково сельского поселения Островецкое и далее до северной границы села Зюзино.

Бешенство – смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.