РИАМО - 29 янв. Региональный Главгосстройнадзор завершил проверку хода строительства детского сада на 140 мест в деревне Боброво Ленинского района, объект планируют завершить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Детский сад рассчитан на 140 мест. Проектом предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, вспомогательные помещения. Площадь объекта составит 3285 квадратных метров», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории будут установлены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы. Также предусмотрено обустройство тротуаров, мест для отдыха и озеленение.

Застройщиком дошкольного образовательного учреждения является ООО «Лотан».

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству железобетонных несущих конструкций первого этажа. Плановое завершение строительства – третий квартал 2019 года», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.