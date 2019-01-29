РИАМО - 29 янв. В Подмосковье необходимо провести работу по повышению уровня профессионального образования, подготовки педагогов, руководителей образовательных организаций и повысить позиции в рейтинге вузов, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Идеология лидерства немыслима без серьезной кадровой работы. В части образования и здравоохранения были достигнуты весомые результаты. Московская область занимает четвертое место по числу образовательных учреждений, вошедших в рейтинг лучших школ России. Реализуемые программы среднего специального образования позволили нам войти в тройку лидеров WorldSkills», — сказала первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина.

Она добавила, что сейчас стоит задача повышения уровня профессионального образования, подготовки педагогов, руководителей образовательных организаций. Необходимо улучшить позиции как в рейтинге школ, так и среди вузов.

«Необходимо провести и большую работу по повышению квалификации врачей, освоению ими новых медицинских технологий, которые должны прийти в повседневную жизнь медицинских организаций. Качество работы привлекаемых специалистов должно стать приоритетом», — заключила Лазутина.

Ранее губернатор в ходе обращения уточнил, что в регионе ежегодно прибавляется 40 тысяч учеников. Он добавил, что в Подмосковье реализуется большая программа по строительству школ: только в апреле будет заложен фундамент 49 новых объектов.

«Новая пятилетка» Подмосковья: Воробьев назвал 6 приоритетов в развитии региона>>