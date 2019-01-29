РИАМО – 29 янв. Во Дворце спорта «Пушкино» 2 февраля состоится открытие IX Фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского» проходит в Московской области с 2011 года. Он был организован в честь святого Николая Японского, который основал православную церковь в Японии.

«В программе фестиваля представлены спортивные единоборства и боевые искусства Японии и России. Соревноваться спортсмены от 4 до 45 лет будут в 10 дисциплинах: самбо, карате, всестилевое карате, сумо, городошный спорт, киокусинкай, айкидо, кэндо, кудо и го», – говорится в сообщении.

Кроме того, гости «Кубка равноапостольного Николая Японского» смогут встретиться с известными мастерами боевых искусств, увидеть показательные выступления, поучаствовать в мастер-классах. Во Дворце спорта также будут организованы выставки картин, круглые столы и пресс-конференции.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, более 18 тысяч человек приняли участие в фестивале за последние 8 лет.

«Мероприятие уже достигло международного уровня, спортивным событием интересуются зарубежные клубы. Такая популярность неслучайна. В Пушкине соревнуются и в олимпийских, и в неолимпийских видах спорта, проходят соревнования среди инвалидов, здесь же обмениваются опытом, налаживают контакты, проводят важные встречи. Этот фестиваль – совершенно уникальное мероприятие, объединяющее на одной площадке самые разные виды боевых искусств и единоборств», – отметил Терюшков.

Он также добавил, что Кубок с каждым годом становится все масштабнее, привлекает все больше поклонников боевых искусств и единоборств.

«Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и не будем останавливаться», – заключил руководитель ведомства.

Спортивное мероприятие состоится 2-3 и 9 февраля по адресу: город Пушкино, улица Набережная, дом №8.