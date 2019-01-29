РИАМО – 29 янв. У предпринимателя в подмосковном Серпухове изъяли свыше 3 килограммов санкционных сыров из Германии, всю продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Сотрудники управления вместе с полицией МУ МВД России «Серпуховское»25 января в рамках межведомственного взаимодействия провели проверку на объекте торговли «Торговые ряды» (Московская область, город Серпухов, Борисовское шоссе, дом 5).

«В результате проверки индивидуального предпринимателя Антоновой Ирины Анатольевны (ИП Антонова И.А), осуществляющей деятельность на данном объекте торговли, выявлена молочная продукция (сыры), запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, производства Германия, общим весом более 3 килограммов», – отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством РФ, данная молочная продукция, изъята из оборота и уничтожена механическим способом путем измельчения с последующей денатурацией и дальнейшей утилизацией в контейнере ТБО, расположенном на технической площадке объекта торговли «Торговые ряды».

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.