РИАМО - 29 янв. Московская областная дума будет заниматься контролем экологических проблем и вопросов, озвученных губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым в ходе ежегодного обращения к жителям, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Губернатор большое внимание уделил вопросам экологии. Для меня было важно услышать знаковые вещи. Первое – что продолжится программа по реабилитации наших рек – Яуза, Малашка, и других, которые имеют существенное значение для жителей крупных городов. Важно обеспечить контроль и надзор за теми нарушителями, которые осуществляют незаконные выбросы в реки. К сожалению, выбросы есть не только в крупных городах, но даже и в малых деревнях, где есть какое-либо производство», – сказал первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Он отметил слова губернатора о победе над жуком-короедом и высадке новых лесов.

«Важно сейчас начать заниматься созданием парков и рекреационных зон в лесах. Для нас это тоже знаковая тема, леса должны радовать глаз. На вырубленных местах будут новые лесные массивы, нужно, чтобы они были красивыми. Необходимо делать смешанные леса – из сосны, дуба, липы, клена», – добавил Чаплин.

По его словам, программа создания новых парков на территории лесов продолжится.

«У нас уже есть хороший пример – это парк имени Лазутиной в Одинцове. Скоро также появится парк в Мытищах», –резюмировал зампред.