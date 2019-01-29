РИАМО - 29 янв. Мужчину задержали в подмосковных Мытищах по подозрению в убийстве, тело жертвы нашли в строительной бытовке на Владимирской улице, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 января в 13:00 в строительной бытовке на Владимирской улице в Мытищах обнаружили тело с ушибленной раной головы.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области знакомый жертвы 1969 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Выяснилось, что убийство было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.