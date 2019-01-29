РИАМО – 29 янв. Банк «Возрождение» вносит изменения в линейку своих депозитов и возобновляет прием ставшего популярным вклада «Добрые традиции», который впервые появился в линейке депозитов «Возрождения» в январе 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«Вклад открывается на сумму от 30 тысяч рублей. Общий срок размещения средств составляет 18 месяцев, который разделяется на два периода на выбор клиента – 6 и 12 месяцев или наоборот – 12 и 6 месяцев. В обоих вариантах максимальная ставка предлагается в первом периоде размещения средств. Для зарплатных клиентов, пенсионеров, а также при открытии вклада через дистанционные каналы действует повышенная ставка», — говорится в сообщении.

При выборе первого периода 6 месяцев ставка составит 7,2% (с учетом капитализации 7,31%) годовых, при выборе первого периода 12 месяцев – 7,3% (с учетом капитализации 7,55%). По окончании действия первого периода вклад можно забрать без потери процентов. Также изменен период выплаты процентов – ранее проценты выплачивались каждые 6 месяцев, а теперь ежемесячно (с возможностью капитализации процентов).

«Кроме того, улучшены условия по вкладу «Позитивный» с лестничным начислением процентов. Срок вклада – 18 месяцев (новые ставки по периодам: с 1 по 6 месяц – 6%, с 7 по 12 месяц – 7%, с 13 по 18 месяц – 8,5%). Выплата процентов по вкладу теперь производится ежемесячно, с возможностью капитализации процентов (ранее – в конце срока). По истечении первых 6 месяцев вклад можно забрать без потери процентов», — добавляется в сообщении.

Действие промовклада «Новогодние традиции» прекращается.

Открыть депозиты можно любым удобным для клиента способом: в личном кабинете банкомата или терминала, обновленном интернет-банке, а также в офисах «Возрождения».