РИАМО - 29 янв. Председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова отметила важность обучения жителей правильно сортировать мусор и добавила, что в регионе продолжается работа по созданию инфраструктуры для раздельного сбора отходов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Вы знаете, самая большая проблема – это сегодня научить жителей раздельно сортировать мусор, потому что он сам себя не разделит, не рассортирует. И мы видим, что сегодня и наш губернатор Андрей Юрьевич говорит о том, что первый наш вызов, с которым нам нужно будет справиться в ближайшее время и не только (за – ред.) один год. Инфраструктура сегодня частично готова, частично делается. Мы надеемся, что она будет полностью, в полном объеме, сортировка и переработка будут в Подмосковье, и мы все-таки придем к чистому Подмосковью», - сказала Белехова.

Она также отметила важность взаимодействия с активными жителями региона.

«Жители сегодня – это самые главные участники этого процесса. Они, в том числе, и самые главные контролеры, чтобы регоператоры вывозили мусор своевременно, чтобы были разные баки, и серая машина увозила серые (контейнеры – ред.), а синяя – синие. Мало того, посмотрите, сегодня Андрей Юрьевич говорил о том, что очень важно, есть или нет взаимодействие с активными жителями, насколько оно выстроено, насколько оно грамотно», - добавила Белехова.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедрен раздельный сбор мусора. Мусор будет перерабатываться раздельно. Из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов, будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отберут органику, которую переработают в компост.