РИАМО - 29 янв. Таганский суд Москвы арестовал обвиняемого в краже картины «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи в Третьяковской галерее до 27 марта, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы от 29 января 2019 года Чуприкову Денису, обвиняемому по пункту «а» части 2 статьи 164 УК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 марта 2019 года», - сказал собеседник агентства.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. 31-летний подозреваемый в краже был задержан. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Одинцовском районе Подмосковья.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с учетом дела по наркотикам, по которому его задерживали в декабре 2018 года.