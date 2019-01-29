РИАМО - 29 янв. Строительство храма в честь святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, который возводится по инициативе болгарской диаспоры в Центральном Чертанове, планируют завершить до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что место под строительство было выбрано не случайно. В этом районе проживает большая часть болгар, решивших переехать и связать свою судьбу с Москвой.

«Однокупольная церковь будет небольшой, площадь составит 383 квадратных метра, рассчитана на двести прихожан. Строящийся храм символизирует дружбу русского и болгарского народов», – подчеркнул он.

Левкин отметил, что в настоящее время строители полностью завершили фасадные работы и приступили к отделке подземной части здания. Весной планируется приступить к внутренней отделке храма и цоколя. В прошлом году храм увенчался куполом с золоченым крестом. В планах в текущем году завершить все общестроительные работы.

На юге столицы в рамках программы строительства новых православных храмов введены в эксплуатацию семь храмовых комплексов, шесть из них введены в эксплуатацию. Активное строительство ведется по восьми адресам, еще две площадки готовятся к началу работ, остальные – в стадии проектирования и согласования документации.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.