РИАМО - 29 янв. Одним из самых главных преимуществ подмосковных властей является системное решение всех задач, которые формируются в диалоге с жителями, местными главами и депутатами, сообщил журналистам во вторник депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В ходе выступления губернатор подчеркнул, что региону нужна сильная экономика, качественное здравоохранение и хорошая экология. Другими важными задачами являются строительство детсадов и дорог, а также обеспечение квартирами обманутых дольщиков.

«Одно из самых главных преимуществ Московской области - системное решение всех вопросов, которые формируют, в том числе, через «Добродел», через общение с главами муниципалитетов, тесное взаимодействие депутатов всех уровней. Это облегчает задачу, с одной стороны, и ставит задачи, которые требуют профессионализма и внимания», - сказал Фетисов.

Он напомнил, что в прошлом году состоялись важнейшие для Подмосковья выборы - президента России и губернатора региона.

«Это заставляет всех нас понимать, как мы будем двигать регион на первые позиции по всем показателям. И такие ежегодные наставления для всех и оценка того, что произошло, очень важны. Очередной раз я рад тому, что я здесь увидел и услышал (в ходе традиционного выступления Воробьева - ред.)», - добавил Фетисов.