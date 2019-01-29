РИАМО - 29 янв. Подмосковные полицейские ликвидировали нарколабораторию по производству амфетамина в деревне Путилково городского округа Красногорск, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий около одного из домов в деревне Путилково задержан 22-летний уроженец города Чебоксары, подозреваемый в незаконном сбыте психотропного вещества. При обыске у него изъяли 35 граммов амфетамина», – говорится в сообщении.

В ходе обыска по месту проживания молодого человека полицейские обнаружили и изъяли стеклянные колбы и банки, электронные весы, респиратор, резиновые перчатки, градусники, а также другие предметы, используемые для изготовления наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу.