РИАМО - 29 янв. Каждый город Подмосковья является жемчужиной страны, поэтому необходимо развивать инфраструктуру для их туристической привлекательности, сообщила журналистам руководитель комитета по туризму Московской области Наталья Галкина.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Москва - целостный город, а Подмосковье - это города, которые сами по себе жемчужины нашей страны, они все очень разные и очень интересные: Зарайск, Волоколамск, Коломна, Сергиев Посад – у них у каждого свой облик и своя душа, поэтому работа нам предстоит большая и интересная», – сказала Галкина.

Она также отметила, что предстоит большая работа по развитию в городах инфраструктуры.

Ранее в ходе обращения Воробьев обозначил одну из главных задач властей Подмосковья - развитие туризма и привлечение гостей в регион. Он подчеркнул, что подмосковная инфраструктура и сервис должны «успевать за туристом».

Губернатор отметил, что Сергиев Посад, Истра, Дмитров, Коломна стали лидерами по посещаемости в рамках программы «Зима в Подмосковье».

В Московской области реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект также подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.

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