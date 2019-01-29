РИАМО - 29 янв. В подмосковном Егорьевске полицейскими установлены и задержаны подозреваемые в незаконной охоте на лосей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В дежурную часть отдела МВД России по городскому окургу Егорьевск поступило сообщение от представителя охотничьего хозяйства о выявлении факта незаконного отстрела двух особей лосей на территории Радовицкого участкового лесничества. Сумма ущерба составила 480 тысяч рублей», – отмечается в сообщении.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в незаконной охоте сотрудниками полиции установлены и задержаны четыре местных жителя в возрасте от 45 до 63 лет, которые без лицензии осуществили отстрел животных.

«У правонарушителей изъяты туши убитых животных, автомобиль и охотничье огнестрельное оружие», – дополнила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.