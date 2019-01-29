РИАМО - 29 янв. Московская областная дума в ближайшее время займется подготовкой законодательной базы для реализации задач, поставленных в обращении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Сегодня мы услышали немало задач на предстоящую пятилетку. <…> И многие из этих задач невыполнимы без соответствующей законодательной базы: реализация приоритетных госпрограмм, в частности, продолжение адресной социальной помощи, льготные налоговые режимы для малого, среднего бизнеса и крупных инвесторов, внедрение новых экологических стандартов и многое другое», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что подготовкой этой законодательной базы областной парламент займется в ближайшее время.

«Комитетам будет поручено провести анализ и совместно с коллегами из правительства выработать необходимые решения для закрепления региональной законодательной базы», – подчеркнул Брынцалов.