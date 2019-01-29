РИАМО - 29 янв. В центре Москвы сотрудники полиции задержали 24-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в мошенничестве на сумму около 2 миллионов рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее в полицию обратился 49-летний москвич. Он рассказал, что обратился в организацию, оказывающую посреднические услуги с проведением операций на международном финансовом рынке. В офисе на улице Каланчевская он заключил договор с действующей от имени организации неизвестной женщиной и внес около 2 миллионов рублей на расчетный счет фирмы. Обязательства по договору не были исполнены.

«Подозреваемая – 24-летняя москвичка, подписавшая договор от имени организации, и другие неустановленные лица похитили денежные средства заявителя на общую сумму около 2 миллионов рублей. Денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции, ей предъявлено обвинение», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Девушку поместили под подписку о невыезде.