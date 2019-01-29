РИАМО - 29 янв. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что предложение об отмене техосмотра личного автотранспорта не получит поддержки в правительстве и в парламенте в силу своей революционности, сообщает «Парламентская газета».

По его словам, предложение отменить регулярные технические осмотры частных автомобилей может идти только в связке с возложением полной административной, уголовной и финансовой ответственности на владельца авто, если он попал в ДТП по причине технической неисправности машины. Однако к такой постановке вопроса не готовы ни владельцы авто, ни государство.

«Сознание чиновников и специалистов настроено на введение запретов и усиление ответственности. Когда предлагается отменить техосмотр, сразу возникает вопрос: кто будет отвечать за безопасность на дорогах?» - уточняет Лысаков.

Он подчеркнул, что отвечать должен водитель, но такое нововведение вряд ли поддержат в правительстве и профильном комитете Госдумы.

«Соответственно количество отрицательных отзывов перевесит возможную поддержку законопроекта у какой-то части депутатского корпуса», - допускает депутат.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий расширить перечень транспортных средств, на которые не распространяется норма об обязательном проведении техосмотра. Документ подготовила группа депутатов от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Авторы предлагают расширить перечень транспортных средств (ТС, на которые не распространяется норма об обязательном техосмотре. Сейчас от его прохождения освобождены владельцы маломощных ТС или не способных набрать скорость движения более 50 километров в час.

Также в проекте закона предлагается исключить обязательный техосмотр для личных автомобилей, которые принадлежат физлицам и используются исключительно в личных целях, не связанных с какой-либо деятельностью (например, для предоставления услуг такси).