РИАМО – 29 янв. «Молодежка» Общероссийского народного фронта с февраля запустит информационную кампанию, в ходе которой разъяснит жителям новую систему обращения с мусором, сообщил журналистам во вторник член центрального штаба, руководитель молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

С 1 января по всей России в рамках «мусорной реформы» начали работать региональные операторы по раздельному сбору отходов. Кроме того, указом президента в стране создан единый «Российский экологический оператор», компания будет находиться в Москве. В столице сейчас готовится документ, утверждающий порядок накопления, в том числе раздельного, твердых коммунальных отходов.

«С 1 февраля «молодежка» ОНФ развернет информационную кампанию в муниципалитетах, в городах, регионах. В рамках этой кампании мы выступаем коммуникаторами между жителями городов, региональными операторами по сбору ТКО и муниципалитетами», - сказал Кастюкевич.

Он пояснил, что общественники будут общаться с жителями и ответят на интересующие их вопросы по данной реформе, а также съездят на мусорные полигоны и поговорят с региональными операторами.

«Основная проблема, на наш взгляд, заключается в том, что люди не понимают смысла реформы и за что они платят. Некоторые до сих пор не знают, кто является их региональным оператором. Отсутствие информации, на мой взгляд, вызывает негатив», - заявил Кастюкевич.

Он добавил, что вопросы «мусорной реформы» волнуют и молодых россиян, поскольку это самая активная часть населения.