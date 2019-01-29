РИАМО - 29 янв. Вопрос об отмене Зимнего велопарада, который планировали провести в подмосковном Королеве 3 февраля, еще до конца не решен, сообщил РИАМО во вторник куратор проекта «Let’s bike it!» Владимир Кумов.

Ранее в «Let’s bike it!» сообщили, что не смогут провести в Москве IV Зимний велопарад из-за невозможности выполнить требования, выдвинутые столичным Дептрансом. После этого заявления министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков пригласил организаторов и участников Зимнего велопарада в Подмосковье. Мероприятие решили провести в Королеве 3 февраля, однако во вторник замруководителя городской администрации Илья Конышев сообщил «РИАМО в Королеве», что велопарад отменили из-за плохой погоды – в регионе ожидают ледяной дождь.

«Вопрос с отменой пока не до конца решен. Я видел, что в «РИАМО в Королеве» опубликовали, что он отменяется, но я с Ильей Конышевым сейчас общался. Он говорит, что это пока не точно. Мы не теряем надежду, надеемся, что велопарад получится провести 3 февраля, как и было задумано. Во-первых, участники из других городов уже купили билеты, а во-вторых, у проекта «Let's bike it!» расписаны планы на месяц. Мы почти всей командой сейчас разъезжаемся на разные международные конференции», - сказал Кумов.

По его словам, трасса в Королеве полностью готова к проведению велопарада. Кумов добавил, что не видит каких-либо проблем, связанных с погодой.

«Прогноз погоды достаточно мягкий сейчас. Ледяной дождь может будет, а может нет, скорее всего, он будет в понедельник, а не в воскресенье днем. Сейчас ждем решение от Московской области. Если что-то изменится, то мы в своих соцсетях об этом напишем», - заключил Кумов.

Проект «Let’s bike it!» является инициатором велопарадов, которые проводятся в столице на спонсорские средства с 2012 года. С 2014 года эти мероприятия начал поддерживать департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Однако в ноябре прошлого года вокруг Московского велопарада разгорелся скандал. Его многолетние организаторы выступили с петицией против планов столичного Дептранса проводить велопарад самостоятельно на бюджетные средства. В поддержку своей позиции проект опубликовал на сайте change.org петицию на имя мэра Москвы Сергея Собянина.