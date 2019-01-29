РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. В Москве и Подмосковье разыскивают 16-летнюю Дарью Каткову, которая пропала день назад, девушка может находиться в Подольске на улице Пионерская, сообщила «РИАМО в Подольске» инфорг «Лизы Алерт».

«Разыскивают Дарью Каткову 2002 года рождения, которая 28 января около 18:00 вышла из дома и пропала. Может находиться в деревне Ширяево Троицкого административного округа Москвы и в Подольске, где бывала на улице Пионерская» – сказала инфорг.

Приметы пропавшей: рост около 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые короткие, глаза серо-зеленые. Была одета в пеструю куртку, черные брюки, темно-серые ботинки, красно-синюю шапку с помпоном.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят обращаться по телефону: 8(800)700-54-52 или «112». Нужна помощь добровольцев для поиска.