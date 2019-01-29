РИАМО - 29 янв. Первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин считает, что важно обеспечить контроль в Подмосковье за незаконные выбросы реки, он также просит жителей региона информировать о незаконных выбросах в водоемы.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Губернатор достаточно большое время уделил вопросам экологии, и я для меня как для человека, который долго занимался поддержкой наших особо охраняемых природных территорий, было очень важно услышать знаковые вещи. Первое - продолжится программа по реабилитации наших рек: Яуза, Малашка и других рек, которые имеют существенное значение для жителей наших крупных городов. Важно обеспечить, как сказал Андрей Юрьевич, контроль, надзор и штрафовать тех нарушителей, которые осуществляют незаконные выбросы в наши реки», - сказал Чаплин.

Он также обратился к общественникам и жителям региона с просьбой информировать о незаконных выбросах в реки.

Также за пять лет Московская область планирует в три раза сократить объем сбрасываемых в Волгу вредных стоков, за это время в регионе планируют реконструировать 35 объектов очистных сооружений.