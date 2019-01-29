РИАМО - 29 янв. Церемония прощания с доктором филологических наук, профессором кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ Александром Тертычным состоится 30 января в храме Рождества Христова в Черкизове, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы факультета журналистики МГУ.

«Прощание с профессором Тертычным состоится завтра, 30 января. Отпевание пройдет в 11:00 в храме Рождества Христова, по адресу: Ленинградское шоссе, 354/1», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что похороны состоятся в 13:00 на Перепечинском кладбище.

Доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати журфака МГУ Александр Тертычный скончался утром 28 января на 75-м году жизни.

Тертычный родился в Курске в 1944 году. В 1973 году он завершил обучение на факультете журналистики МГУ, спустя шесть лет стал кандидатом филологических наук. В 2005 году Тертычный стал профессором кафедры периодической печати факультета журналистики МГУ .