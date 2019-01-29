РИАМО - 29 янв. Одной из целей министерства имущественных отношений Подмосковья является сокращение участия муниципальных и государственных унитарных предприятий в торговле и сфере услуг, количество МУПов в регионе сократилось за последние годы почти наполовину, сообщил журналистам исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Алексей Вьюрков.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Губернатор говорил в своем послании о важности развития экономики в регионе. Одной из целей Минимущества в этой части является сокращение участия муниципальных и государственных предприятиях в тех сферах, которые должны быть в бизнесе, где участие государства не нужно - это торговля, оказание услуг. Оттуда мы уходим. За последние несколько лет мы сократили практически треть ГУПов и почти половину МУПов», - сказал Вьюрков.

Он уточнил, что в Подмосковье сейчас осталось 400 муниципальных предприятий и 23 государственных.

«Соответственно, мы освободили целый ряд рынков для развития бизнеса. Мы планируем, что это повысит конкуренцию, а конкуренция окажет влияние на качество услуг для населения», - подчеркнул Вьюрков.

По его словам, одним из направлений в работе является оказание услуг населению и переход к цифровизации.

«У нас десять услуг имущественного земельного блока. У нас план на следующий год перейти целиком на цифровые госуслуги. Это для населения будет означать, что не надо будет приходить с бумагами к чиновнику, достаточно использовать Интернет и получить все то, что необходимо, с помощью одного клика на компьютере», - добавил Вьюрков.