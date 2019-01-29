29 января 2019 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Оно стало седьмым по счету и первым после сентябрьских выборов, получив название «Новая пятилетка». Андрей Воробьев рассказал о планах развития региона на ближайшие пять лет. РИАМО собрало краткие цитаты по ключевым темам выступления губернатора.

«Новая пятилетка» Подмосковья: Воробьев назвал 6 приоритетов в развитии региона>>