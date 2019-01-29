РИАМО - 29 янв. Строительство объектов в составе особой экономической зоны в подмосковной Кашире может начаться уже этим летом, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В частности, губернатор сообщил, что в феврале регион подаст заявку на открытие ОЭЗ в Кашире, которая будет ориентирована на энергоемкие производства.

«Заявка (на создание ОЭЗ в Кашире - ред.) будет действительно подана в феврале. Обычно рассмотрение в Минэкономразвития и выход на постановление по созданию особой экономической зоны занимает пару месяцев. В настоящий момент на территории уже подготовлен проект планировки, то есть мы в этот раз выходим в Минэкономразвития уже с подготовленными градостроительными документами. Поэтому будущие резиденты в момент, когда зона будет утверждена, уже могут выходить на стройку и начинать создавать объекты», - сказал Хромов.

Он отметил, что уже летом никаких градостроительных ограничений для резидентов для создания своих объектов на территории особой экономической зоны не будет.

«В Домодедове тоже в настоящий момент делается проект планировки, схема транспортного обслуживания. Мы планируем, что ближе к середине года тоже будет подана заявка в Минэкономразвития», - добавил Хромов.