«Новая пятилетка» Подмосковья: Воробьев назвал 6 приоритетов в развитии региона

Во вторник, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям, которое получило название «Новая пятилетка». Глава региона обозначил основные задачи в развитии Подмосковья на ближайшие пять лет – это экология, экономика, здравоохранение, строительство дорог и детсадов, решение проблем дольщиков – и рассказал о способах их решения.

Обращение Воробьева стало первым после выборов губернатора Московской области в сентябре 2018 года. Воробьев поблагодарил избирателей за доверие к своей команде.

Губернатор напомнил, что его предвыборной программой стало «Сильное, здоровое, чистое Подмосковье» - это главные темы, которые беспокоят жителей области.

По словам Воробьева, новый политический цикл – это новые планы, новые масштабные задачи во всех сферах. Он назвал шесть главных вызовов, которыми его команда будет руководствоваться при управлении регионом в ближайшие пять лет.

«Нам нужно сильное Подмосковье с сильной экономикой. Второй вызов – качество здравоохранения. Третий вызов – это экология в самом широком смысле слова. это чистая вода, воздух, возможность общения с природой», - сказал губернатор.

По его словам, другими важными задачами являются: строительство детских садов, дорог и обеспечение квартирами обманутых дольщиков.

Главные темы ежегодного обращения губернатора Московской области к жителям>>