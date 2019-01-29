«Новая пятилетка» Подмосковья: Воробьев назвал 6 приоритетов в развитии региона

Новые вызовы
Во вторник, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям, которое получило название «Новая пятилетка». Глава региона обозначил основные задачи в развитии Подмосковья на ближайшие пять лет – это экология, экономика, здравоохранение, строительство дорог и детсадов, решение проблем дольщиков – и рассказал о способах их решения.
Обращение Воробьева стало первым после выборов губернатора Московской области в сентябре 2018 года. Воробьев поблагодарил избирателей за доверие к своей команде.
Губернатор напомнил, что его предвыборной программой стало «Сильное, здоровое, чистое Подмосковье» - это главные темы, которые беспокоят жителей области.
По словам Воробьева, новый политический цикл – это новые планы, новые масштабные задачи во всех сферах. Он назвал шесть главных вызовов, которыми его команда будет руководствоваться при управлении регионом в ближайшие пять лет.
По его словам, другими важными задачами являются: строительство детских садов, дорог и обеспечение квартирами обманутых дольщиков.
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Прорыв в экономике и рост доходов
Подмосковью нужен прорыв – в экономике и технологиях. Это должно, в первую очередь, отразиться на реальных доходах жителей и качестве их жизни, которые должны вырасти, заявил губернатор.
«Для нас это означает развитие экономики и создание новых рабочих мест», - добавил он. За 6 лет в регионе создали 300 тысяч рабочих мест. В частности, три ОЭЗ уже обеспечили региону коло 40 миллиардов рублей инвестиций и 5 тысяч новых рабочих мест, в планах на этот год – открытие еще одной в Кашире и развитие инфраструктуры технопарка в Пущине.
Кроме того, власти Подмосковья планируют увеличить региональную казну – бюджет Московской области прибавляет по 50 миллиардов рублей в год и может достичь 1 триллиона. Так, в прошлом году доходы бюджета составили 618 миллиардов рублей, а в 2019 году – свыше 700 миллиардов рублей.
Сырный регион
В том числе, Подмосковье ожидает прорыв в производстве сыра и выход в лидеры по России наряду с Алтайским краем, заявил губернатор. Так, в Дмитровском сырном кластере будут производить более 20 тысяч тонн сыра в год.
Также Подмосковье продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, предоставляя гранты тем, кто хочет начать свое дело, компенсируя затраты на технику и оборудование, выделяя земельные участки и льготные кредиты.
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Закрытие свалок и новый эко-стандарт
Тему экологии губернатор назвал магистральной и особо отметил важность внедрения новой системы разделения мусора, которая запущена в 2019 году.
«Говоря «экология», мы подразумеваем решение проблем с мусором. Для этого мы ввели новый экологический стандарт, когда мусор не сваливается на окраине города, а разделяется на полезные фракции и возвращается в производство нужных человеку вещей», - отметил Воробьев.
В Московской области уже закрыли 24 из 39 мусорных полигонов, в 2019 году планируется завершить рекультивацию «Кучино» и «Дубна Левобережная», в 2020 и 2021 годах – полигонов «Долгопрудный», «Аннино» в Рузе, «Кулаковский» в Чехове, «Царево» в Пушкине, «Слизнево» в Наро-Фоминске. Также в этом году начнется проектирование семи мусорных полигонов под безопасную рекультивацию, рассказал губернатор.
Чтобы радикально сократить объемы захоронения отходов, вместо свалок в регионе уже открыли три из 12 комплексов по переработке отходов, а до конца года региональные операторы должны года ввести в эксплуатацию еще девять заводов полного цикла, сообщил Воробьев.
Когда система раздельного сбора и переработки мусора заработает в полную силу, в области продолжат закрывать свалки: «Лесную» в Серпухове, «Воловичи» в Коломне, «Алексинский карьер» в Клину, добавил губернатор.
Он также призвал строже пресекать сбросы в водоемы и продолжать реабилитацию рек – вслед за Пехоркой и Яузой на очереди реки Банька в Красногорске и Альба в Лобне, участки Пахры и Клязьмы.
Льготы на вывоз мусора
Пожилым жителям Московской области предоставят льготы по оплате вывоза бытовых отходов. Соответствующий законопроект уже в работе.
«Для неработающих пенсионеров до 70 лет льготы составят 30%, от 70 до 80 лет мы предоставим скидку в размере 50%, жителей старше 80 лет полностью освободим от платы за вывоз мусора», - сообщил Андрей Воробьев.
«Добрая поликлиника» и комфортная диспансеризация
Губернатор поручил в 2019 году завершить строительство поликлиник в Химках, Мытищах, Одинцове, Куровском, Дмитрове, Дубне, а также 26 ФАПов. В 2020 году планируется приступить к строительству стационара и хирургического корпуса онкологического диспансера в Балашихе, а также суперсовременной областной детской больницы в Красногорске.
В 2019 году в Подмосковье будет привлечено на работу порядка 400 терапевтов и педиатров, а диспансеризацию пройдут до 25% жителей области. Им обещают создать комфортные условия: чтобы весь процесс занимал всего 2 часа как для взрослых, так и для детей.
Также в этом году в регионе запустят проект «Добрая поликлиника», когда врачи будут принимать по субботам. При этом Воробьев поручил максимально освободить врачей от бумажной работы. Также в области появится сервис «Скорая помощь онлайн» - вызов скорой через мобильное приложение и отслеживание ее движения.
Реконструкция и благоустройство дорог
Власти региона намерены сохранять высокий темп строительства и ремонта дорог. В этом году планируется сдать путепроводы в Балашихе и Реутове, достроить Западный объезд Сергиева Посада, мост через Клязьму в Щелкове, развязку на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе.
Также в 2019 году в Московской области начнется реконструкция крупных дорожных объектов, в том числе Лобненского шоссе и Октябрьского проспекта в Люберцах, моста через Москву-реку в Воскресенске.
Также запланировано благоустройство первых 10 вылетных трасс, которые являются «лицом Подмосковья».
Кроме того, Воробьев отметил сокращение смертности на дорогах региона –на 45% за 6 лет. «В этом году задача – еще снизить показатель на 25%, а к 2024 году – до четырех случаев на 100 тысяч жителей», – сказал он.
Помощь дольщикам
В 2019 году в Подмосковье планируется решить проблемы еще 19 тысяч обманутых дольщиков.
«Мы привлекли в достройку объектов порядка 60 миллиардов рублей внебюджетных средств и последовательно создавали механизмы решения этой проблемы. Это позволило выдавать 3-4 тысячи ключей, а в прошлом году – уже 10,5 тысяч», - сказал Воробьев.
Новые детсады и рост уровня образования
«Детские сады – мы сняли остроту проблемы, построили 407 детских садов. В ближайшие пять лет откроем еще как минимум 60 для быстрорастущих городов области», - сообщил Воробьев.
Еще одной из приоритетных задач губернатор считает обеспечение высокого уровня подготовки студентов. «Чтобы каждый выпускник был нарасхват», - сказал Воробьев. Он также пообещал ввести выплату в 100 тысяч рублей учителям, подготовившим победителей и призеров всероссийских олимпиад.
По мнению Воробьева, среди флагманских проектов в образовании – высокий уровень профобразования в Подмосковье, широкие возможности для стажировки и трудоустройства студентов колледжей.
Турпоток будет расти
Среди задач по развитию Подмосковья губернатор отметил туризм. «Задача – каждый год увеличивать поток туристов», – сказал Воробьев. При этом подмосковная инфраструктура и сервис должны «успевать за туристом».
По его словам, в рамках новой программы «Зима в Подмосковье» лидерами по популярности стали Сергиев Посад, Истра, Дмитров и Коломна. Глава региона призвал предлагать новые интересные турпроекты круглый год.
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