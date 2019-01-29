РИАМО - 29 янв. В ближайшие пять лет подмосковные власти будут уделять особое внимание развитию экспорта и повышению конкурентоспособности областной продукции на рынке, сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«По ближайшим планам на ближайшую пятилетку особое внимание будем уделять развитию экспорта, развитию программы повышения производительности труда на предприятиях, повышению конкурентоспособности подмосковной продукции. В этом смысле уже ведем работу с ведущими предприятиями по цифровизации их производств», - сказал Хромов.

Он добавил, что к 2024 году Подмосковье планирует увеличить объем нецелевого экспорта региональных предприятий до 11 миллиардов долларов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». В ходе выступления губернатор заявил о необходимости развития экспортного потенциала. Также глава региона поручил Мининвестиций подготовить перечень производств, которым на уровне области будет оказываться экспортная поддержка.