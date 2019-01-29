РИАМО - 29 янв. Пассажиры аэропорта «Домодедово» в первый год работы tax free в воздушной гавани оформили возврат НДС за покупки общей стоимостью более 632 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

«С 10 апреля 2018 года около 5,3 тысячи иностранных пассажиров обратились к сотрудникам таможни в аэропорту «Домодедово», чтобы вернуть НДС, уплаченный при покупке в России. Общее количество зарегистрированных чеков превысило 7 тысяч», – говорится в сообщении.

Новым сервисом Домодедовской таможни воспользовались граждане 40 стран. Чаще всего путешественники оформляли возврат налогов за покупку наручных часов. У пассажиров, воспользовавшихся услугой, также были популярны ювелирные украшения, одежда, парфюмерия, икра осетровых рыб и смартфоны.

С первых дней появления сервиса в аэропорту им активнее всего пользуются граждане ОАЭ, Катара, Таиланда, Вьетнама и Китая. Товары, оформленные по системе tax free, также вывозят в Великобританию, Австрию, Израиль, Японию, Вьетнам, Филиппины, Канаду и Бразилию.

«Домодедово» одним из первых в стране присоединился к системе tax free для иностранных пассажиров. Оформить возврат НДС можно в четырех офисах в терминале. Для удобства путешественников в аэровокзале организована навигация, указывающая расположение пунктов tax free.