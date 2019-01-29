РИАМО - 29 янв. В столичном районе Ново-Переделкино ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и спортзалами, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

ФОК возведен на улице Федосьино, корпус 440 (Западный административный округ, Ново-Переделкино) за счет средств инвестора.

«Ежедневно ФОК смогут посещать до 500 человек. Общая площадь здания – 8,7 тысяч квадратных метров. На первом этаже размещены входной холл, спортзал, технические помещения, на втором – техническая зона бассейна, раздевалки и спортзал. Третий этаж занимает непосредственно зона бассейна и зона спортивных залов. На четвертом этаже расположены технические помещения. Для удобства посетителей установлено три лифта и два эскалатора», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

На прилегающей территории проведено благоустройство, установлено наружное освещение. В теплое время года высадят кустарники и устроят газоны. Создана гостевая парковка на 74 машино-места. ФОК откроется для посетителей после финишной отделки, которую проведут арендаторы.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. К проверкам ФОКа в Ново-Переделкине привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.