РИАМО - 29 янв. До 2024 года в Московской области планируется полностью ликвидировать вторую смену в школах, для этого в регионе активно строят образовательные учреждения, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка».

«Одна из приоритетных задач, поставленных губернатором, – продолжение строительства школ. Это очень важно в первую очередь для сокращения второй смены. За последние пять лет мы сократили вторую смену в два раза. А до 2024 года мы планируем полностью ликвидировать вторую смену в подмосковных школах», – сказала Забралова.

Она добавила, что в январе в Подмосковье открыли четыре школы, а в феврале на очереди еще четыре.

Как уточнила Забралова, отдельный блок вопросов касался поддержки педагогических кадров.

«В этом году мы почти в два раза увеличили квоту соципотеки для педагогов, продолжат действовать выплаты учителям, которые вырастили стобалльников, «подъемные» для молодых специалистов и другие меры соцподдержки. А, как сказал Андрей Юрьевич, с этого года у нас будут введены выплаты в 100 тысяч для учителей, которые подготовили победителей и призеров всероссийских олимпиад», – отметила Забралова.

В своем обращении губернатор упомянул также о создании центров развития учителей.

«Это позволит нашим педагогам повышать свой профессиональный уровень и улучшит качество образования. Несомненно, они будут работать очно и дистанционно – через видеоконференции и электронные ресурсы. Например, у нас есть Школьный портал, куда заведены все учителя Подмосковья, его можно использоваться как один из элементов работы центров развития учителей», – заключила Забралова.

Ранее губернатор в ходе обращения уточнил, что в регионе ежегодно прибавляется 40 тысяч учеников. Он добавил, что в Подмосковье реализуется большая программа по строительству школ: только в апреле будет заложен фундамент 49 новых объектов.