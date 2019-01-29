РИАМО - 29 янв. Власти подмосковной Балашихи намерены увеличить объем городского бюджета и довести его в этом году до отметки 15 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник глава городского округа Сергей Юров.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил со своим традиционным обращением к жителям Подмосковья. Седьмое по счету обращение получило название «Новая пятилетка». Глава региона, в частности, отметил, что областная экономика растет и бюджет в размере 1 триллиона рублей уже становится реальностью.

«Буквально за 2018 год нам удалось увеличить бюджет на 1,5 миллиарда рублей, мы закончили год с объемом в 14 миллиардов. На 2019 год планируем бюджет в объеме 15 миллиардов рублей. Это большие суммы», - сказал Юров.

Он добавил, что большая часть муниципального бюджета идет на реализацию социальных программ.

«Только в прошлом году на территории Балашихи построены шесть поликлиник», - уточнил Юров.